Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l

Visokozmogljivo čistilo za talne obloge in industrijska tla učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče, npr. olje, maščobe in mineralne nečistoče.

Izjemno močno čiščenje, enostavno ločljivo in z nizko stopnjo penjenja: s svojo močno formulacijo je alkalni globinski čistilec FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency posebej zasnovan za delovanje z načinom eco!efficiency čistilnih sušilnih strojev Kärcher. Zanesljivo odstranjuje umazanijo, ki jo povzročajo maščobe in olja, z industrijskih tal in drugih površin v industrijskih okoljih, kot so ESD tla, tekoči estrihi ali površine, prevlečene z epoksi smolo. Učinkovito čistilo za maščobe je izjemno učinkovito tudi za ročno čiščenje, enostavno ločljivo in zaradi odsotnosti silikonov idealno za uporabo v podjetjih za obdelavo kovin in lakiranje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 10
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 10,86
Značilnosti
  • Zmogljivo ekološko temeljno čistilo za močno umazana tla v industriji
  • Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • Prijeten, svež vonj
  • Hitro učinkovanje
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Čiščenje tal
Dodatna oprema