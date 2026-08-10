Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 20l
Visokozmogljivo čistilo za talne obloge in industrijska tla učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče, npr. olje, maščobe in mineralne nečistoče.
Izjemno močno čiščenje, enostavno ločljivo in z nizko stopnjo penjenja: s svojo močno formulacijo je alkalni globinski čistilec FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency posebej zasnovan za delovanje z načinom eco!efficiency čistilnih sušilnih strojev Kärcher. Zanesljivo odstranjuje umazanijo, ki jo povzročajo maščobe in olja, z industrijskih tal in drugih površin v industrijskih okoljih, kot so ESD tla, tekoči estrihi ali površine, prevlečene z epoksi smolo. Učinkovito čistilo za maščobe je izjemno učinkovito tudi za ročno čiščenje, enostavno ločljivo in zaradi odsotnosti silikonov idealno za uporabo v podjetjih za obdelavo kovin in lakiranje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,62
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100
- B 300 R I
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp + R65
- B 85 R Classic Bp +D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Classic 80 Ah + V900
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- B 110 R Bc Dose+R75
OPUŠČENI IZDELKI
- B 120 W Bp DOSE (plošča)
- B 120 W Bp DOSE (valj)
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Dose Fleet+240Ah+Rinse+AutoFill+
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 200 + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Adv + D 100
- B 250 R Adv + R 100
- B 250 R Adv + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 40 W Bp Pack + D51
- B 40 W Bp Pack + R55
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 40 configuration
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp +D60+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp DOSE (valj)
- B 80 WP DOSE (plošča)
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+D65+DOSE
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+R75+DOSE
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Li
Področja uporabe
- Čiščenje tal