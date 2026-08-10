Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 20l

Visokozmogljivo čistilo za talne obloge in industrijska tla učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče, npr. olje, maščobe in mineralne nečistoče.

Izjemno močno čiščenje, enostavno ločljivo in z nizko stopnjo penjenja: s svojo močno formulacijo je alkalni globinski čistilec FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency posebej zasnovan za delovanje z načinom eco!efficiency čistilnih sušilnih strojev Kärcher. Zanesljivo odstranjuje umazanijo, ki jo povzročajo maščobe in olja, z industrijskih tal in drugih površin v industrijskih okoljih, kot so ESD tla, tekoči estrihi ali površine, prevlečene z epoksi smolo. Učinkovito čistilo za maščobe je izjemno učinkovito tudi za ročno čiščenje, enostavno ločljivo in zaradi odsotnosti silikonov idealno za uporabo v podjetjih za obdelavo kovin in lakiranje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12
Teža vključno z embalažo (Kg) 21,62
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 20l
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 20l
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 20l
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency, 20l
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Področja uporabe
  • Čiščenje tal
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