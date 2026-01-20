Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 751, kislo, 10l
Kislinsko čistilo za naprave za čiščenje tal. Učinkovito odstranjuje cementni film, obloge in ostanke, npr. vodni kamen, rjo, ostanke piva,...Popolna izbira za končno čiščenje na gradbiščih.
Zmogljivo, še posebej nizko penjenje in zato idealno za uporabo s čistilno-sesalnimi stroji: FloorPro Deep RM 751 kislinsko čistilo iz Kärcherja. Na osnovi sulfaminske kisline ta detergent za mehansko in ročno globinsko čiščenje učinkovito odstranjuje vodni kamen, apnenčaste usedline, rjo, mlečni kamen, urinski kamen in cementni film z vseh kislinsko odpornih površin, kot so keramične ploščice, sanitarije in kovina. FloorPro Deep RM 751 čistilo je zato idealna rešitev za bazene in za globinsko čiščenje po gradbenih projektih. S svojo integrirano zaščito pred korozijo in enostavno ločljivimi lastnostmi je globinski čistilec idealen tudi za uporabo v industrijskih okoljih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|0,7
|Teža (Kg)
|10,87
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,281
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
