Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 751, kislo, 2.5l

Kislinsko čistilo za naprave za čiščenje tal. Učinkovito odstranjuje cementni film, obloge in ostanke, npr. vodni kamen, rjo, ostanke piva,...Popolna izbira za končno čiščenje na gradbiščih.

Zmogljivo, še posebej nizko penjenje in zato idealno za uporabo s čistilno-sesalnimi stroji: FloorPro Deep RM 751 kislinsko čistilo iz Kärcherja. Na osnovi sulfaminske kisline ta detergent za mehansko in ročno globinsko čiščenje učinkovito odstranjuje vodni kamen, apnenčaste usedline, rjo, mlečni kamen, urinski kamen in cementni film z vseh kislinsko odpornih površin, kot so keramične ploščice, sanitarije in kovina. FloorPro Deep RM 751 čistilo je zato idealna rešitev za bazene in za globinsko čiščenje po gradbenih projektih. S svojo integrirano zaščito pred korozijo in enostavno ločljivimi lastnostmi je globinski čistilec idealen tudi za uporabo v industrijskih okoljih.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 2,5
Embalažna enota (Kos(i)) 4
pH-vrednost 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 3
Značilnosti
  • Zzmogljivo, kislo temeljno čistilo za vsa trda tla, ki so odporna na kisline
  • Raztaplja močno umazanijo, kot so vodni kamen, rja, maščoba, beljakovine, pivske in mlečne obloge
  • Raztaplja močno umazanijo cementa
  • S posebej nizko stopnjo penjenja
  • z zaščito pred korozijo
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 751, kislo, 2.5l
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 751, kislo, 2.5l
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 751, kislo, 2.5l
Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 751, kislo, 2.5l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Čiščenje po zaključku gradbenih del
  • Čiščenje tal
Dodatna oprema