Intenzivno temeljno čistilo FloorPro Extra RM 752, 200l
Visoko alkalno industrijsko globinsko čistilo in odstranjevalec premazov za boj proti najtrdovratnejšim oljnim, maščobnim in mineralnim umazanijam ter premazom s tal, odpornih na alkalije.
Visoko alkalno FloorPro Intensive Deep Extra RM 752 čistilo proizvajalca Kärcher, razvito tako za odstranjevanje premazov kot za močno globinsko čiščenje različnih površin in talnih oblog v industrijskih okoljih. Odvisno od zahtev se lahko to sredstvo, ki je namenjeno mehanskemu nanašanju s stroji z enim diskom ali čistilnimi stroji, uporablja v 1-stopenjski metodi za čiščenje ali v 2-stopenjski metodi za odstranjevanje premazov. Zanesljivo odstranjuje voščene in polimerne obloge ter celo najbolj trdovratne oljne, maščobne in mineralne umazanije, kot so tiste v logističnih in proizvodnih okoljih. FloorPro Intensive Deep Extra RM 752 čistilo je posebej primeren za industrijske in ESD talne obloge, cementne estrihe, površine iz epoksi smol in druga tla, odporna na alkalije. Detergent se tudi malo peni za optimalno izrabo prostornine posode čistilnih sušilnih strojev. Formula brez silikona pomeni tudi, da se lahko uporablja v podjetjih za obdelavo kovin in barv.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|230
Značilnosti
- Zzmogljivo čistilo za temeljno čiščenje za odstranjevanje zaščitnih plasti in umazanije
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Za temeljito čiščenje močno umazanih industrijskih talnih oblog
- Odstranjuje plasti voska in polimernih premazov
- certifikat FIGR 01/2014 (Inštitut za raziskave in testiranje za Facility Management)
- Brez neprijetnih hlapov
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- Zelo kratek čas učinkovanja
- Izjemno ekonomično
- formula z malo pene
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
- Z 20 Vsebuje Limonene. Lahko povzroči alergijski odziv.
Video posnetki
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Čiščenje tal