Vsestransko temeljno čistilo FloorPro RM 754, 10l

Visoko učinkovito sredstvo za globinsko čiščenje, namenjeno preprostemu odstranjevanju voščenih in polimernih oblog na vodoodpornih tleh, občutljivih na bazične snovi.

Naše FloorPro Allround Deep RM 754 čistilo na osnovi topil je idealna čistilna rešitev za odstranjevanje polimernih in voščenih premazov s tal, občutljivih na alkalije, kot so tla iz linoleja, primerno pa je tudi za odstranjevanje premazov s površin, odpornih na alkalije, kot so PVC tla. FloorPro RM 754 se lahko uporablja tudi na ESD tleh in je namenjen za mehansko nanašanje s stroji z enim diskom in pomivalnimi stroji. Zahvaljujoč sestavi s posebno nizko stopnjo penjenja omogoča zelo učinkovit izkoristek prostornine rezervoarja in s tem podaljšano čiščenje. Sredstvo za odstranjevanje premaza, ki je pH-nevtralno, prepriča z odlično združljivostjo z materiali in je primerno tudi za uporabo v separatorjih olja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 10
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 10,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,19
Značilnosti
  • Zzmogljivo čistilo za temeljno čiščenje za odstranjevanje zaščitnih plasti in umazanije
  • Odstranjuje tudi najmočnejše plasti voska in polimernih premazov
  • Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • Univerzalno uporabno
  • Širok spekter uporabe: za vse vodoodporne površine, površine, ki so občutljive na alkalna čistila (npr. linolej) in površine, ki so odporne na alkalna čistila (npr.PVC)
  • Materiali sredstvo dobro prenašajo
  • Nizka pH vrednost v koncentraciji
  • Zamudno spiranje ni potrebno
  • Primerno tudi za vzdrževalno čiščenje
  • Visoka stopnja varnosti in udobja za uporabnika
  • Prijeten, svež vonj po citrusih
  • formula z malo pene
Vsestransko temeljno čistilo FloorPro RM 754, 10l
Vsestransko temeljno čistilo FloorPro RM 754, 10l
Vsestransko temeljno čistilo FloorPro RM 754, 10l
Vsestransko temeljno čistilo FloorPro RM 754, 10l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P264 Po uporabi temeljito umiti
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

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  • Čiščenje tal
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