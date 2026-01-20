Sredstvo za kristalizacijo in visok sijaj, v prahu RM 775, 5Kg
Prašek za kristalizacijo, namenjena obdelavi in utrditvi marmornih tal in tal iz teraca. Po kristalizaciji tla dobijo privlačen visok sijaj ter so trša in odporna na obrabo.
Popolna izbira za izvajalce gradbenih storitev za globinsko čiščenje dolgočasnih in bledih apnenčastih tal, na primer iz marmorja, teraca ali umetnega kamna: Kärcherjev kristalizator FloorPro RM 775 v prahu z visokim sijajem. Močno kislo sredstvo za mokro kristalizacijo raztopi vezan kalcijev karbonat površinske plasti. V kombinaciji s strojem z enim diskom to povzroči kemično in mehansko zbijanje ter kasnejše utrjevanje površine. Tla v visokem sijaju postanejo na splošno trša in bolj trpežna. Sredstvo za kristalizacijo tudi zmanjša ponovno umazanijo in olajša naknadno vzdrževalno čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (Kg)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|1,4
|Teža (Kg)
|5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,472
|Mere (D × Š × V) (mm)
|225 x 225 x 213
Značilnosti
- Učinkovito sredstvo za kristalizacijo za vsa kamnita tla, ki vsebujejo kalcij, kot so marmor, teraco, umetni kamen
- V obliki praška
- Z utrditvijo kamna ustvari odporno površino
- Ustvari zrcalen lesketajoč sijaj
- Lastnosti kamna se ohranijo
- Olajšuje nadaljnje čiščenje površine (manjša stopnja nalaganja umazanije)
- Izjemno ekonomično
- Po uporabi so tla takoj spet pohodna
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H302 + H312 Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
- P301+P312a PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P330 Izprati usta.
- P302 + P352a PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Področja uporabe
- Kamnita tla, ki vsebujejo kalcij