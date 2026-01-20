Popolna izbira za izvajalce gradbenih storitev za globinsko čiščenje dolgočasnih in bledih apnenčastih tal, na primer iz marmorja, teraca ali umetnega kamna: Kärcherjev kristalizator FloorPro RM 775 v prahu z visokim sijajem. Močno kislo sredstvo za mokro kristalizacijo raztopi vezan kalcijev karbonat površinske plasti. V kombinaciji s strojem z enim diskom to povzroči kemično in mehansko zbijanje ter kasnejše utrjevanje površine. Tla v visokem sijaju postanejo na splošno trša in bolj trpežna. Sredstvo za kristalizacijo tudi zmanjša ponovno umazanijo in olajša naknadno vzdrževalno čiščenje.