Idealno za vmesno čiščenje apnenčastih tal z enodisknimi stroji in razpršilci: Kärcher tekoče kristalizacijsko sredstvo RM 749. Močno kislo sredstvo za suho kristalizacijo raztopi vezan kalcijev karbonat površinskega sloja tlakov iz marmorja, teraca ali npr. umetnega kamna. V kombinaciji z mehanskim strojem za čiščenje tal to povzroči kemično in mehansko zbijanje ter posledično utrjevanje površine. Močna in matirana tla postanejo sijoča ​​tla, ki so tudi trša in vzdržljivejša. Zmanjša se ponovna umazanija, kar olajša vzdrževalno čiščenje.