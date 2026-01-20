Sredstvo za kristalizacijo RM 749, 10l
Tekočina za kristalizacijo, namenjena obdelavi in utrditvi apnenčastih talnih oblog, kot so marmor, teraco in umetni kamen. Kristalizirana tla so utrjena in odporna na obrabo.
Idealno za vmesno čiščenje apnenčastih tal z enodisknimi stroji in razpršilci: Kärcher tekoče kristalizacijsko sredstvo RM 749. Močno kislo sredstvo za suho kristalizacijo raztopi vezan kalcijev karbonat površinskega sloja tlakov iz marmorja, teraca ali npr. umetnega kamna. V kombinaciji z mehanskim strojem za čiščenje tal to povzroči kemično in mehansko zbijanje ter posledično utrjevanje površine. Močna in matirana tla postanejo sijoča tla, ki so tudi trša in vzdržljivejša. Zmanjša se ponovna umazanija, kar olajša vzdrževalno čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|0,8
|Teža (Kg)
|10,39
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 188 x 307
Značilnosti
- Učinkovito sredstvo za kristalizacijo za vsa kamnita tla, ki vsebujejo kalcij, kot so marmor, teraco, umetni kamen
- Z utrditvijo kamna ustvari odporno površino
- Omogoči nov sijaj
- Lastnosti kamna se ohranijo
- Olajšuje nadaljnje čiščenje površine (manjša stopnja nalaganja umazanije)
- Izjemno ekonomično
- Po uporabi so tla takoj spet pohodna
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Kamnita tla, ki vsebujejo kalcij