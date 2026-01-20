Naša zaščitna disperzija Extra RM 782 je zelo robusten polimerni premaz z visokim sijajem za prožna tla, kot sta linolej ali PVC. Zahvaljujoč zelo visoki vsebnosti trdnih delcev sta samo en do dva nanosa, ki ju nanesete ročno z ravno krpo ali krpo za nanašanje, dovolj za trajno zaščito tal. Visoko oprijemljiva čistilna nega ima tudi protizdrsne lastnosti v skladu z DIN 51131, DIN EN 13893 in DIN 18032 (odvisno od talne obloge) in znatno poveča odpornost talne obloge na alkohol in razkužila. Kratek čas sušenja zagotavlja, da je po tretiranih površinah kmalu spet mogoče hoditi.