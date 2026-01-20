Zaščitna disperzija Extra RM 782, 5l
Zelo robusten polimerni premaz za vodoodporna tla. Izjemna sposobnost prekrivanja, oprijem, nedrseče lastnosti in odpornost na obrabo. Izboljšana odpornost na alkohol in razkužila.
Naša zaščitna disperzija Extra RM 782 je zelo robusten polimerni premaz z visokim sijajem za prožna tla, kot sta linolej ali PVC. Zahvaljujoč zelo visoki vsebnosti trdnih delcev sta samo en do dva nanosa, ki ju nanesete ročno z ravno krpo ali krpo za nanašanje, dovolj za trajno zaščito tal. Visoko oprijemljiva čistilna nega ima tudi protizdrsne lastnosti v skladu z DIN 51131, DIN EN 13893 in DIN 18032 (odvisno od talne obloge) in znatno poveča odpornost talne obloge na alkohol in razkužila. Kratek čas sušenja zagotavlja, da je po tretiranih površinah kmalu spet mogoče hoditi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|2
|pH-vrednost
|8,6
|Teža (Kg)
|5,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,495
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Značilnosti
- Optimalno ohranjanje kakovosti talne obloge
- Primerno za športne in večnamenske dvorane, potrjeno v skladu z DIN V 18032-2:2001-04 glede zmanjševanja drsenja (odvisno od vrste talne obloge)
- Zelo ekonomično zahvaljujoč hitremu nanosu in dolgim intervalom med potrebnimi ponovnimi nanosi
- Izjemno visoka pokrivnost že z 1-2 slojema zahvaljujoč visoki vsebnosti trdnih delcev
- Visoka stopnja pokrivnosti tudi na vpojnih, starih in obrabljenih tleh
- Zelo kratek čas sušenja
- Izjemno trpežno zahvaljujoč visoki stopnji odpornosti na drgnjenje in udarce, visoka zaščita pred sledovi čevljev (pete čevljev)
- Povišana obstojnost na alkoholna in dezinfekcijska sredstva
- Odličen kontakt s talno oblogo
- Za močno obremenjene, frekventne površine (npr. v delavnicah ali industriji, bolnišnicah, šolah)
- Zmanjšuje drsenje po DIN 51131 in DIN EN 13893 (odvisno od vrste talne obloge)
- Zzelo enostavno poliranje
Video posnetki
Področja uporabe
- Sredstvo za nego tal