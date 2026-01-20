Tla z visokim sijajem iz granita ali gnajsa ter drugega trdega kamna zahtevajo posebno negovalno sredstvo, ki se posuši, ne da bi pustilo ostanke ali proge – kot je čistilo za sijaj tal RM 755 iz Kärcherja, bodisi za ročno čiščenje tal ali za uporabo na velikih površinah. območja s čistilno sušilnim strojem. Idealen je za vmesno in vzdrževalno čiščenje teh visokokakovostnih talnih oblog, lahko pa se uporablja tudi na drugih površinah, vključno z disipativnimi ESD tlemi. Hitro in zanesljivo odstrani maščobo, olje, saje in običajno mineralno umazanijo, ki jo povzroča cestna umazanija. Ima tudi formulacijo z izjemno nizko stopnjo pene za uporabo s stroji za pranje in učinkovito uporabo prostornine rezervoarja. FloorPro Shine Cleaner RM 755 je enostavno ločljiv in po čiščenju pusti prijeten, svež vonj.