Čistilo za temeljno čiščenje tal RM 69, 2.5l

Industrijsko čistilo FloorPro RM 69 za čiščenje tal in industrijskih tal z nizko peno. Zmogljivo odstrani tudi najbolj trdovratne kontaminacije maščob, olj, saj in mineralov.

Industrijsko čistilo RM 69 iz Kärcherja je vsestranska izbira za čiščenje tal in površin, še posebej impresiven za vzdrževanje in vmesno čiščenje običajnih industrijskih tal. Primeren je tako za ročno čiščenje kot za čiščenje s čistilnimi sušilnimi stroji – poleg tega formula z izjemno nizko stopnjo penjenja omogoča učinkovito uporabo prostornine rezervoarja stroja. Učinkovito odpravlja običajne oljne in maščobne madeže v logističnih centrih in proizvodnih okoljih, za seboj pa pušča le prijetno, svežo dišavo. Poleg tega je rahlo alkalno, nestrupeno in zlahka ločljivo čistilo za maščobo idealno za uporabo na disipativnih ESD tleh, tekočih in cementnih estrihih ter površinah, prevlečenih z epoksi smolo. Podjetja za obdelavo kovin in barv prav tako koristijo formulacijo brez silikona.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 2,5
Embalažna enota (Kos(i)) 4
pH-vrednost 10
Teža (Kg) 2,518
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,75
Mere (D × Š × V) (mm) 129 x 127 x 300
Značilnosti
  • Močno vmesno in vzdrževalno čistilo za močno umazana industrijska tla
  • S posebej nizko stopnjo penjenja
  • Močna raztopina za raztapljanje oljnih, mastnih madežev in druge mineralne umazanije.
  • Popoln učinek čiščenja
  • Ne zahteva posebnih oznak
  • Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • Za strojno in ročno uporabo
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Hitro učinkovanje
  • Zelo velika izdatnost
  • Prijeten, svež vonj
  • Širok spekter uporabe: za vse vodoodporne površine, površine, ki so občutljive na alkalna čistila (npr. linolej) in površine, ki so odporne na alkalna čistila (npr.PVC)
Čistilo za temeljno čiščenje tal RM 69, 2.5l
Čistilo za temeljno čiščenje tal RM 69, 2.5l
Čistilo za temeljno čiščenje tal RM 69, 2.5l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

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Področja uporabe
  • Čiščenje tal
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