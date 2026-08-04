RM 784 iz Kärcherja je negovalna polimerna disperzija z visoko pokrivnostjo, ki se nanese ročno v samo dveh potezah s ploščato krpo ali aplikatorsko krpo, se hitro suši in se nato zelo enostavno polira. Vsestranski za uporabo na prožnih linolejih in PVC tleh, kombinirani izdelek je primeren za premazovanje in obnavljanje zaščitne folije ter za brisanje. Učinkovito in zanesljivo odstranjuje neprijetne sledi. FloorPro Care Dispersion RM 784 tvori protizdrsni (v skladu z DIN 51131 in DIN EN 13893), odbija umazanijo, odporen proti obrabi ali svileno mat negovalni film, odvisno od talne obloge.