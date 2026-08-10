FloorPro natural industrial cleaner RM 69N, 20l
Nenevarno naravno industrijsko čistilo RM 69N iz naravnih sestavin za vmesno in vzdrževalno čiščenje v logistiki in proizvodnji. Varno odstranjuje madeže olja in maščobe.
Natural Industrial Cleaner RM 69N je sestavljen iz več kot 99 odstotkov naravnih sestavin s površinsko aktivnimi snovmi, pridobljenimi iz kokosa in koruze, ki se pridobivajo iz odpadkov živilske industrije. Ne vsebuje dišav, barvil in silikonskih olj, zaradi česar je idealen za podjetja za obdelavo kovin in barv ter avtomobilsko industrijo. RM 69N ni nevaren in ne vsebuje fosfatov, mikroplastike ali drugih kritičnih sestavin. Prav tako ne predstavlja nevarnega blaga, zaradi česar je pošiljanje cenejše. Za naravno industrijsko čistilo ne veljajo posebni pogoji shranjevanja. Kljub svoji naravni sestavi dosega močno čistilno moč običajnih detergentov in učinkovito odstranjuje madeže olja in maščobe. Čistilo z nizko stopnjo penjenja v celoti izkoristi rezervoar za odpadno vodo in je ekonomično za uporabo s koncentracijo le 0,5 odstotka. Idealen je za vmesno in vzdrževalno čiščenje industrijskih in ESD tal v logističnih centrih in proizvodnih obratih ter v supermarketih, na železniških postajah in letališčih. Lahko se uporablja ročno ali v pralno-sušilnih strojih in je združljiv s separatorji olja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|11
|Teža (Kg)
|19,975
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,525
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
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Področja uporabe
- Čiščenje tal