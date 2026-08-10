RM 69** 200l industrial cleaner, 200l

Industrijsko čistilo FloorPro RM 69 za čiščenje tal in industrijskih tal z nizko peno. Zmogljivo odstrani tudi najbolj trdovratne kontaminacije maščob, olj, saj in mineralov.

Industrijsko čistilo RM 69 iz Kärcherja je vsestranska izbira za čiščenje tal in površin, še posebej impresiven za vzdrževanje in vmesno čiščenje običajnih industrijskih tal. Primeren je tako za ročno čiščenje kot za čiščenje s čistilnimi sušilnimi stroji – poleg tega formula z izjemno nizko stopnjo penjenja omogoča učinkovito uporabo prostornine rezervoarja stroja. Učinkovito odpravlja običajne oljne in maščobne madeže v logističnih centrih in proizvodnih okoljih, za seboj pa pušča le prijetno, svežo dišavo. Poleg tega je rahlo alkalno, nestrupeno in zlahka ločljivo čistilo za maščobo idealno za uporabo na disipativnih ESD tleh, tekočih in cementnih estrihih ter površinah, prevlečenih z epoksi smolo. Podjetja za obdelavo kovin in barv prav tako koristijo formulacijo brez silikona.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 200
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 10
Teža (Kg) 201,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 209,4
Mere (D × Š × V) (mm) 580 x 580 x 970
RM 69** 200l industrial cleaner, 200l
RM 69** 200l industrial cleaner, 200l
RM 69** 200l industrial cleaner, 200l
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Področja uporabe
  • Čiščenje tal
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