Aktivno čistilo PressurePro Active, kislo RM 25, 10l
Kislinsko čistilo za visokotlačno čiščenje sanitarnih prostorov. Odstranjuje vodni kamen, rjo, pivski kamen in mlečni kamen, maščobe in albuminske madeže. Popoln za čiščenje notranjosti rezervoarjev v živilski industriji.
Zahvaljujoč njegovemu širokemu spektru učinkovitosti se Kärcherjevo kislo čistilo PressurePro Active RM 25 lahko uporablja v številnih čistilnih aplikacijah za temeljito čiščenje z visokotlačnimi čistilniki. Detergent brez truda odstranjuje obloge vodnega kamna, rje, pivskega in mlečnega kamna ter madeže maščobe in beljaka. Zato je idealen za čiščenje notranjosti rezervoarjev v živilski industriji, za globinsko čiščenje hladilnic in hladilnic ter sanitarnih območij, kot so bazeni ali javna stranišča v servisnih območjih avtocest, letališčih ali železniških postajah. Močna kombinacija hitro čistilnih površinsko aktivnih snovi, fosforne in klorovodikove kisline ter učinkovite zaščite pred korozijo za zaščito kovin temeljito in varno očisti mlečne prostore in molzišča v kmetijstvu. Poleg tega se čistilo PressurePro Active RM 25 lahko uporablja v zelo majhnih količinah in tako zmanjša stroške materiala za čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|0,2
|Teža (Kg)
|10,94
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 188 x 307
Značilnosti
- Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja močno umazanijo, kot so vodni kamen, rja, maščoba, beljakovine, pivske in mlečne obloge
- Varuje material
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
- Z 20 Vsebuje But-2-in-1,4-diol. Lahko povzroči alergijski odziv.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Čiščenje sodov
- Prostori za skladiščenje mleka
- Sanitarno področje
- Cisterne za živila