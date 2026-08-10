Aktivno čistilo PressurePro Active, kislo RM 25, 200l

Kislinsko čistilo za visokotlačno čiščenje sanitarnih prostorov. Odstranjuje vodni kamen, rjo, pivski kamen in mlečni kamen, maščobe in albuminske madeže. Popoln za čiščenje notranjosti rezervoarjev v živilski industriji.

Zahvaljujoč njegovemu širokemu spektru učinkovitosti se Kärcherjevo kislo čistilo PressurePro Active RM 25 lahko uporablja v številnih čistilnih aplikacijah za temeljito čiščenje z visokotlačnimi čistilniki. Detergent brez truda odstranjuje obloge vodnega kamna, rje, pivskega in mlečnega kamna ter madeže maščobe in beljaka. Zato je idealen za čiščenje notranjosti rezervoarjev v živilski industriji, za globinsko čiščenje hladilnic in hladilnic ter sanitarnih območij, kot so bazeni ali javna stranišča v servisnih območjih avtocest, letališčih ali železniških postajah. Močna kombinacija hitro čistilnih površinsko aktivnih snovi, fosforne in klorovodikove kisline ter učinkovite zaščite pred korozijo za zaščito kovin temeljito in varno očisti mlečne prostore in molzišča v kmetijstvu. Poleg tega se čistilo PressurePro Active RM 25 lahko uporablja v zelo majhnih količinah in tako zmanjša stroške materiala za čiščenje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 200
Embalažna enota (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 225
Aktivno čistilo PressurePro Active, kislo RM 25, 200l
Aktivno čistilo PressurePro Active, kislo RM 25, 200l
Aktivno čistilo PressurePro Active, kislo RM 25, 200l
Aktivno čistilo PressurePro Active, kislo RM 25, 200l
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Čiščenje sodov
  • Prostori za skladiščenje mleka
  • Sanitarno področje
  • Cisterne za živila
Dodatna oprema