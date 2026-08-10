Zahvaljujoč njegovemu širokemu spektru učinkovitosti se Kärcherjevo kislo čistilo PressurePro Active RM 25 lahko uporablja v številnih čistilnih aplikacijah za temeljito čiščenje z visokotlačnimi čistilniki. Detergent brez truda odstranjuje obloge vodnega kamna, rje, pivskega in mlečnega kamna ter madeže maščobe in beljaka. Zato je idealen za čiščenje notranjosti rezervoarjev v živilski industriji, za globinsko čiščenje hladilnic in hladilnic ter sanitarnih območij, kot so bazeni ali javna stranišča v servisnih območjih avtocest, letališčih ali železniških postajah. Močna kombinacija hitro čistilnih površinsko aktivnih snovi, fosforne in klorovodikove kisline ter učinkovite zaščite pred korozijo za zaščito kovin temeljito in varno očisti mlečne prostore in molzišča v kmetijstvu. Poleg tega se čistilo PressurePro Active RM 25 lahko uporablja v zelo majhnih količinah in tako zmanjša stroške materiala za čiščenje.