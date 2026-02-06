Aktivno čistilo PressurePro Active, nevtralno RM 55, 2.5l
Vsestranski nežen tekoči koncentrat za visokotlačno čiščenje, namenjen odstranjevanju maščob, olj in kontaminacije zaradi emisij. Popoln za čiščenje fasad in občutljivih površin.
Kärcherjev nevtralni PressurePro Active RM 55 je vsestransko univerzalno čistilo na osnovi površinsko aktivnih snovi, brez silikona, ki ga je enostavno ločljivo in je bilo razvito posebej za uporabo pod visokim pritiskom in hladno vodo. Zanesljivo odstranjuje olje, maščobo in beljakovine ter cvetni prah, ostanke insektov in različno umazanijo, ki nastane zaradi emisij. Idealen je za uporabo na površinah, občutljivih na alkalije, kot so aluminij, plastika in barvane površine. Aktivno čistilo se torej lahko uporablja tako kot čistilo za fasade kot za čiščenje delovnih površin, strojev, hladilnic in tekočih trakov v prehrambeni industriji. Ponaša se tudi z nežnim čiščenjem čakalnic in kadilskih kabin na avtobusnih postajališčih, železniških postajah in letališčih ter plastičnega pohištva za zunanje gostinske storitve.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|2,5
|Embalažna enota (Kos(i))
|4
|pH-vrednost
|10
|Teža (Kg)
|2,515
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,919
|Mere (D × Š × V) (mm)
|129 x 127 x 300
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Pranje vozil in motorjev
- Čiščenje delov
- Čiščenje fasad
- Tekstilne površine