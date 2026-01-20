Aktivno čistilo PressurePro, alkalno RM 81 eco!efficiency, 2.5l
Koncentrat za visokotlačno čiščenje z močnim, vendar nežnim delovanjem za odstranjevanje trdovratnih oljnih madežev, maščob in mineralnih nečistoč. Primeren za pranje vozil in motorjev ter čiščenje ponjav. S formulo eco!efficiency je zelo gospodaren, učinkovit in okolju prijazen.
Univerzalni, visoko koncentrirani, alkalni PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency je vrhunski med našimi čistili, saj ga je Kärcher razvil posebej za uporabo z visokotlačnimi čistilniki z načinom eco!efficiency (čeprav se lahko uporablja tudi z vsemi drugimi čistili HP). Ta močan visokotlačni čistilni koncentrat doseže svojo polno moč čiščenja pri temperaturi vode samo 60°C. Uporablja se lahko tudi v zelo majhnih količinah (od 0,2 %), je zelo okolju prijazen in nežen do materialov – vključno z barvanimi površinami. Visoko koncentrirana formula brez silikona, ki jo je enostavno ločiti, zlahka odstrani trdovratno kontaminacijo z oljem, maščobo, beljakovinami, sladkorjem in minerali ter je idealna za nešteto aplikacij v prehrambeni industriji, kmetijstvu in transportni industriji. Lahko očisti površine, tekoče trakove, zaboje, rezervoarje, sode in hladilnice v komercialnih kuhinjah, mesnicah in klavnicah enako učinkovito kot kmetijske stroje in druga vozila, motorje, dele ali pokrove. Uporablja se lahko tudi do 150°C v parni fazi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|2,5
|Embalažna enota (Kos(i))
|4
|pH-vrednost
|12,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3