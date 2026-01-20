Univerzalni, visoko koncentrirani, alkalni PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency je vrhunski med našimi čistili, saj ga je Kärcher razvil posebej za uporabo z visokotlačnimi čistilniki z načinom eco!efficiency (čeprav se lahko uporablja tudi z vsemi drugimi čistili HP). Ta močan visokotlačni čistilni koncentrat doseže svojo polno moč čiščenja pri temperaturi vode samo 60°C. Uporablja se lahko tudi v zelo majhnih količinah (od 0,2 %), je zelo okolju prijazen in nežen do materialov – vključno z barvanimi površinami. Visoko koncentrirana formula brez silikona, ki jo je enostavno ločiti, zlahka odstrani trdovratno kontaminacijo z oljem, maščobo, beljakovinami, sladkorjem in minerali ter je idealna za nešteto aplikacij v prehrambeni industriji, kmetijstvu in transportni industriji. Lahko očisti površine, tekoče trakove, zaboje, rezervoarje, sode in hladilnice v komercialnih kuhinjah, mesnicah in klavnicah enako učinkovito kot kmetijske stroje in druga vozila, motorje, dele ali pokrove. Uporablja se lahko tudi do 150°C v parni fazi.