Aktivno čistilo PressurePro, alkalno RM 81 eco!efficiency, 10l
Koncentrat za visokotlačno čiščenje z močnim, vendar nežnim delovanjem za odstranjevanje trdovratnih oljnih madežev, maščob in mineralnih nečistoč. Primeren za pranje vozil in motorjev ter čiščenje ponjav. S formulo eco!efficiency je zelo gospodaren, učinkovit in okolju prijazen.
Univerzalni, visoko koncentrirani, alkalni PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency je vrhunski med našimi čistili, saj ga je Kärcher razvil posebej za uporabo z visokotlačnimi čistilniki z načinom eco!efficiency (čeprav se lahko uporablja tudi z vsemi drugimi čistili HP). Ta močan visokotlačni čistilni koncentrat doseže svojo polno moč čiščenja pri temperaturi vode samo 60°C. Uporablja se lahko tudi v zelo majhnih količinah (od 0,2 %), je zelo okolju prijazen in nežen do materialov – vključno z barvanimi površinami. Visoko koncentrirana formula brez silikona, ki jo je enostavno ločiti, zlahka odstrani trdovratno kontaminacijo z oljem, maščobo, beljakovinami, sladkorjem in minerali ter je idealna za nešteto aplikacij v prehrambeni industriji, kmetijstvu in transportni industriji. Lahko očisti površine, tekoče trakove, zaboje, rezervoarje, sode in hladilnice v komercialnih kuhinjah, mesnicah in klavnicah enako učinkovito kot kmetijske stroje in druga vozila, motorje, dele ali pokrove. Uporablja se lahko tudi do 150°C v parni fazi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,14
Značilnosti
- Učinkovito ekološko čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Prijazno do okolja in materialov
- Prijeten, svež vonj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Ne vsebuje fosfatov
- Brez silikonov
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Pranje vozil in motorjev
- Čiščenje delov
- Razmaščevanje površin
- Čiščenje ponjav
- Čiščenje površin in tal