Z alkalnim sredstvom PressurePro Active Cleaner RM 81, ki ne vsebuje silikona in ga je enostavno ločiti, ponuja Kärcher skoraj univerzalno visokotlačno čistilno sredstvo za široko paleto aplikacij. Primeren je za opravila v avtomobilski industriji, vključno s pranjem vozil in motorjev ali čiščenjem ponjav, kot tudi v kmetijstvu za strojno čiščenje. Živilska industrija ima prav tako koristi od visoko koncentrirane in hkrati materialu prijazne formulacije, ki brez truda odstrani olje, maščobo, sladkor in beljakoviname. Higiensko očistimo površine, tekoče trakove, zaboje, rezervoarje, sode, hladilnice v trgovskih kuhinjah, mesnicah in klavnicah. Poleg tega je naše alkalno čistilno sredstvo PressurePro Active Cleaner RM 81 primerno tudi za visokotlačno čiščenje z vročo vodo in se lahko uporablja v parni stopnji do 150 °C.