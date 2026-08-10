PressurePro aktivno čistilo, alkalno RM 81, 1000l

Učinkovit, nežen koncentrat za visokotlačno čiščenje trdovratnih oljnih madežev, maščob in mineralnih nečistoč. Primeren za čiščenje vozil, ponjav in motorjev. Brez NTA.

Z alkalnim sredstvom PressurePro Active Cleaner RM 81, ki ne vsebuje silikona in ga je enostavno ločiti, ponuja Kärcher skoraj univerzalno visokotlačno čistilno sredstvo za široko paleto aplikacij. Primeren je za opravila v avtomobilski industriji, vključno s pranjem vozil in motorjev ali čiščenjem ponjav, kot tudi v kmetijstvu za strojno čiščenje. Živilska industrija ima prav tako koristi od visoko koncentrirane in hkrati materialu prijazne formulacije, ki brez truda odstrani olje, maščobo, sladkor in beljakoviname. Higiensko očistimo površine, tekoče trakove, zaboje, rezervoarje, sode, hladilnice v trgovskih kuhinjah, mesnicah in klavnicah. Poleg tega je naše alkalno čistilno sredstvo PressurePro Active Cleaner RM 81 primerno tudi za visokotlačno čiščenje z vročo vodo in se lahko uporablja v parni stopnji do 150 °C.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1000
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12
Teža vključno z embalažo (Kg) 1142
PressurePro aktivno čistilo, alkalno RM 81, 1000l
PressurePro aktivno čistilo, alkalno RM 81, 1000l
PressurePro aktivno čistilo, alkalno RM 81, 1000l
PressurePro aktivno čistilo, alkalno RM 81, 1000l
Kompatibilne naprave
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OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Transportne storitve in transportne naprave
  • Pranje vozil in motorjev
  • Čiščenje delov
  • Razmaščevanje površin
  • Čiščenje ponjav
  • Čiščenje površin in tal