PressurePro čistilo za solarne panele RM 99, 20l
Visoko učinkovit, nežen in biorazgradljiv detergent za čiščenje brez ostankov in madežev solarnih in fotovoltaičnih sistemov ter steklenih površin.
Učinkovito v izjemno nizkih odmerkih (od 0,125 %), cenovno dostopno, zmogljivo in popolno za Kärcher iSolar sistem: PressurePro čistilo za solarne panele RM 99 se ponaša s čiščenjem brez ostankov in madežev vseh solarnih in fotovoltaičnih sistemov ter steklenih površin. Čistilo, ki je primerno za vse stopnje trdote vode, je zelo učinkovito, nežno in biorazgradljivo. Varno in zanesljivo odstrani trdovratne ptičje iztrebke, cvetni prah, saje in prah. Inovativna in zelo nežna formula PressurePro RM 99 je primerna celo za aluminijaste okvirje in na površini tvori enakomeren neprekinjen film, ki preprečuje madeže vodnega kamna in izboljša drsnost čistilnih ščetk – za nežno čiščenje površine brez izpiranja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|pH-vrednost
|9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,15
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St
- HDS 10/21 -4 St Gas
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 -4 St
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HG 43
- HG 64
- HWE 860
OPUŠČENI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic AE
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4M Plus
- HD 7/17 MX Plus
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4MX
- HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
- HD 801 B
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX