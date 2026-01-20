Učinkovito v izjemno nizkih odmerkih (od 0,125 %), cenovno dostopno, zmogljivo in popolno za Kärcher iSolar sistem: PressurePro čistilo za solarne panele RM 99 se ponaša s čiščenjem brez ostankov in madežev vseh solarnih in fotovoltaičnih sistemov ter steklenih površin. Čistilo, ki je primerno za vse stopnje trdote vode, je zelo učinkovito, nežno in biorazgradljivo. Varno in zanesljivo odstrani trdovratne ptičje iztrebke, cvetni prah, saje in prah. Inovativna in zelo nežna formula PressurePro RM 99 je primerna celo za aluminijaste okvirje in na površini tvori enakomeren neprekinjen film, ki preprečuje madeže vodnega kamna in izboljša drsnost čistilnih ščetk – za nežno čiščenje površine brez izpiranja.