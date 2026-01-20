PressurePro intenzivno temeljno čistilo RM 750, 10l

Zmogljivo čistilo za globinsko čiščenje odstranjuje najtrdovratnejše madeže. Zlasti je primerno za strojno čiščenje tal in obdelavo s čistilniki za trde površine.

Vsestransko intenzivno čistilo PressurePro RM 750, ki se malo peni, je primerno za uporabo z visokotlačnimi in površinskimi čistilniki ter čistilno-sesalnimi stroji. Močno čistilo je bilo razvito posebej za visoke zahteve v proizvodnji in industriji – zlasti živilski industriji in komercialnih kuhinjah. S površin odstranjuje značilno trdovratno umazanijo in ostanke olja, maščob, saj, beljakovin, sadnega soka, vina ali piva, primerno pa je tudi za globinsko čiščenje močno umazanih industrijskih talnih oblog. Visoko koncentrirano industrijsko čistilo je mogoče dozirati zelo varčno in je zato posebej ekonomično za uporabo. Po potrebi se lahko uporablja tudi za ročno čiščenje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 10
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 13,7
Teža (Kg) 11,12
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,829
Mere (D × Š × V) (mm) 290 x 190 x 230
Značilnosti
  • Intenzivno temeljno čistilo za uporabo z visokotlačnimi čistilniki in napravami za čiščenje tal
  • Za temeljito čiščenje močno umazanih industrijskih talnih oblog
  • Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • Hitro učinkovanje
  • formula z malo pene
  • Izjemno ekonomično
  • Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Transportne storitve in transportne naprave
  • Pranje vozil in motorjev
  • Čiščenje delov
  • Čiščenje tal
  • Razmaščevanje površin
Dodatna oprema