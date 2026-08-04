PressurePro intenzivno temeljno čistilo RM 750, 200l

Zmogljivo čistilo za globinsko čiščenje odstranjuje najtrdovratnejše madeže. Zlasti je primerno za strojno čiščenje tal in obdelavo s čistilniki za trde površine.

Vsestransko intenzivno čistilo PressurePro RM 750, ki se malo peni, je primerno za uporabo z visokotlačnimi in površinskimi čistilniki ter čistilno-sesalnimi stroji. Močno čistilo je bilo razvito posebej za visoke zahteve v proizvodnji in industriji – zlasti živilski industriji in komercialnih kuhinjah. S površin odstranjuje značilno trdovratno umazanijo in ostanke olja, maščob, saj, beljakovin, sadnega soka, vina ali piva, primerno pa je tudi za globinsko čiščenje močno umazanih industrijskih talnih oblog. Visoko koncentrirano industrijsko čistilo je mogoče dozirati zelo varčno in je zato posebej ekonomično za uporabo. Po potrebi se lahko uporablja tudi za ročno čiščenje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 200
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 14
Teža vključno z embalažo (Kg) 228
PressurePro intenzivno temeljno čistilo RM 750, 200l
PressurePro intenzivno temeljno čistilo RM 750, 200l
PressurePro intenzivno temeljno čistilo RM 750, 200l
PressurePro intenzivno temeljno čistilo RM 750, 200l
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Transportne storitve in transportne naprave
  • Pranje vozil in motorjev
  • Čiščenje delov
  • Čiščenje tal
  • Razmaščevanje površin
Dodatna oprema