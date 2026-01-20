PressurePro kislina za raztapljanje vodnega kamna RM 101, 5l
Osnovan na klorovodikovi kislini za hitro odstranjevanje vodnega kamna. Hitro odstrani celo najtrdovratnejše ostanke vodnega kamna in detergentov ter zagotavlja dolgotrajno zaščito pred korozijo. Zelo primeren za grelne tuljave v visokotlačnih čistilnikih.
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna je takoj učinkovito pri vseh anorganskih usedlinah: Kärcherjeva kislina za odstranjevanje vodnega kamna PressurePro RM 101 hitro odstrani tudi najbolj trdovratne ostanke vodnega kamna in detergenta, obenem pa nudi trajno zaščito pred korozijo v vodoprevodnih delih visokotlačnih čistilnikov s hladno in vročo vodo. RM 101 lahko obnovi delovanje poapnenih grelnih tuljav, s čimer poveča pretok vode, zmanjša porabo energije med čiščenjem in izboljša splošno delovanje enote.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|5,565
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,76
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Kompatibilne naprave
