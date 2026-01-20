Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna je takoj učinkovito pri vseh anorganskih usedlinah: Kärcherjeva kislina za odstranjevanje vodnega kamna PressurePro RM 101 hitro odstrani tudi najbolj trdovratne ostanke vodnega kamna in detergenta, obenem pa nudi trajno zaščito pred korozijo v vodoprevodnih delih visokotlačnih čistilnikov s hladno in vročo vodo. RM 101 lahko obnovi delovanje poapnenih grelnih tuljav, s čimer poveča pretok vode, zmanjša porabo energije med čiščenjem in izboljša splošno delovanje enote.