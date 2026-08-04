PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N, 10l
Naravno, alkalno aktivno čistilo iz obnovljivih surovin. Zagotavlja izjemno močan čistilni učinek in je primeren za uporabo z visokotlačnimi čistilniki s hladno vodo in toplo vodo.
Vsestranski izdelek za odstranjevanje olj, maščob in organskih snovi z visokotlačnimi čistilniki – Natural Active Cleaner RM 82N proizvajalca Kärcher. Alkalno čistilo, ki je na FiBL-jevem seznamu sredstev za ekološko pridelavo v Nemčiji, je izdelano iz več kot 99 odstotkov naravnih sestavin. Površinsko aktivne snovi v formuli izvirajo iz pšeničnih otrobov, koruze in drugih naravnih virov in so popolnoma biorazgradljive. Bodisi v (ekološkem) kmetijstvu ali transportni industriji, živilski industriji, na gradbiščih ali v delavnicah – povsod, kjer je treba stroje, vozila, traktorje, zaboje, sode, hladilnice, tla in celo ponjave ali tekoče trakove očiščeno, to trajnostno in naravno aktivno čistilo je kos nalogi s svojo največjo močjo čiščenja. Je brez silikonov, dišav in barvil, enostavno ločljiv in izredno nežen do materialov – tudi do kovin in barvanih površin zahvaljujoč nekorozivni formuli. Plus, PressurePro Natural Active Cleaner, alkalno RM 82N zagotavlja učinkovito čistilno moč tudi pri nizkih temperaturah vode in se lahko uporablja tudi z visokotlačnimi čistilniki z vročo vodo do 90 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|11
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,161
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Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Pranje vozil in motorjev
- Čiščenje delov
- Razmaščevanje površin
- Čiščenje površin in tal