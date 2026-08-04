PressurePro odstranjevalec olja in masti Extra RM 31, 200l
Visoko koncentrirano čistilo za visokotlačno globinsko čiščenje. Pri kateri koli temperaturi učinkovito odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo, kot je olje, mast, katran, saje in sledi dima.
Naš odstranjevalec olja in masti Extra RM 31 resnično upraviči svoje ime in raztopi tudi najbolj trdovratno umazanijo z oljem, maščobo, katranom, sajami in dimno smolo na videz brez kakršnega koli truda. Visokotlačno visoko koncentrirano, cenovno ugodno čistilno sredstvo se lahko uporablja v vseh temperaturnih območjih – vključno s parno stopnjo pri 150 °C – in ponuja močno čistilno delovanje. Kot idealno globinsko čistilo, primerno za pranje motorja in čiščenje delov v delavnicah ali na kmetijskih gospodarstvih, navdušuje tudi na drugih področjih, na primer pri čiščenju fasad pri odstranjevanju umazanije zaradi izpustov, ptičjih iztrebkov ali ostankov žuželk, uporablja pa se lahko tudi za čiščenje notranjosti rezervoarjev v prehrambeni industriji. Odstranjevalec olja in masti Extra RM 31 je brez silikona, hitro loči olje in vodo v separatorju olja in za seboj pusti prijeten svež vonj.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|235
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Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Čiščenje hlevov
- Čiščenje sodov
- Pranje vozil in motorjev
- Čiščenje delov
- Razmaščevanje površin
- Cisterne za živila
- Čiščenje fasad