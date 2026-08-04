PressurePro odstranjevalec olja in masti Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Visoko koncentrirano čistilo za visokotlačno globinsko čiščenje. Učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče, npr. olje, maščobe, saje in sledi dima pri vseh temperaturah. S formulo eco!efficiency je zelo gospodarno, učinkovito in okolju prijazno.
S svojo posebno formulo je bil Odstranjevalec olja in masti Extra RM 31 eco!efficiency razvit za uporabo v visokotlačnih čistilnikih z načinom eco!efficiency in tako zapolnjuje vrzel v učinkovitosti čiščenja, ki jo lahko povzroči nižja temperatura vode 60 °C. °C. Ponuja močno čistilno delovanje v vseh temperaturnih območjih in se lahko uporablja celo v parni stopnji do 150 °C. Visoko koncentrirana formula brez silikona, ki jo je enostavno ločiti, brez truda odstrani težka oljna, maščobna in mineralna onesnaženja, hkrati pa je posebej ekonomična, varčna in okolju prijazna. Kot močno globinsko čistilo, primerno za pranje motorja in čiščenje delov v delavnicah ali na kmetijskih gospodarstvih, navdušuje tudi na drugih področjih, na primer pri čiščenju fasad pri odstranjevanju umazanije zaradi izpustov, ptičjih iztrebkov ali ostankov žuželk. Uporablja se lahko tudi za čiščenje notranjosti rezervoarjev v prehrambeni industriji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|2,5
|Embalažna enota (Kos(i))
|4
|pH-vrednost
|14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,12
Značilnosti
- Učinkovito ekološko čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja najbolj močno oljno, maščobno umazanijo, katran, saje in smolo
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Prijeten, svež vonj
- Ne vsebuje fosfatov
- Brez silikonov
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Čiščenje hlevov
- Čiščenje sodov
- Pranje vozil in motorjev
- Čiščenje delov
- Razmaščevanje površin
- Cisterne za živila
- Čiščenje fasad