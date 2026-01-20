S svojo posebno formulo je bil Odstranjevalec olja in masti Extra RM 31 eco!efficiency razvit za uporabo v visokotlačnih čistilnikih z načinom eco!efficiency in tako zapolnjuje vrzel v učinkovitosti čiščenja, ki jo lahko povzroči nižja temperatura vode 60 °C. °C. Ponuja močno čistilno delovanje v vseh temperaturnih območjih in se lahko uporablja celo v parni stopnji do 150 °C. Visoko koncentrirana formula brez silikona, ki jo je enostavno ločiti, brez truda odstrani težka oljna, maščobna in mineralna onesnaženja, hkrati pa je posebej ekonomična, varčna in okolju prijazna. Kot močno globinsko čistilo, primerno za pranje motorja in čiščenje delov v delavnicah ali na kmetijskih gospodarstvih, navdušuje tudi na drugih področjih, na primer pri čiščenju fasad pri odstranjevanju umazanije zaradi izpustov, ptičjih iztrebkov ali ostankov žuželk. Uporablja se lahko tudi za čiščenje notranjosti rezervoarjev v prehrambeni industriji.