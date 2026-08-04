PressurePro odstranjevalec smolnatih oblog RM 33, 20l
Zelo zmogljivo čistilo za globinsko čiščenje, namenjeno odstranjevanju trdovratnih madežev, kot so madeži zaradi olja, maščob, katrana, saj, smol in zažgana sladkorna glazura.
Visoko koncentriran, posebno visokoučinkovit in zato izjemno ekonomičen odstranjevalec dimne smole PressurePro RM 33 predstavlja najmočnejšo kombinacijo čistilnih površinsko aktivnih in kompleksirnih sredstev, kar jih Kärcher ponuja. To zmogljivo globinsko čistilo, ki je posebej zasnovano za izpolnjevanje strogih zahtev živilske industrije in pekarn, odstrani tipično umazanijo hrane s praktično vseh na alkalije odpornih površin, strojev, naprav in pripomočkov. Dimna smola, beljakovine, maščobe in olja, saje in vžgane sladkorne glazure so popolnoma odstranjene. Regalni vozički, pekači in pečice, sistemi za prekajevanje, stojala za žar in praženje, komore za prekajevanje, konvekcijske peči, hladilnice - seznam možnih aplikacij je skoraj neskončen. PressurePro odstranjevalec smolnatih oblog RM 33 je brez dišav in barvil in se lahko spere, ne da bi pustil ostanke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|26,6
Značilnosti
- Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja najbolj močno oljno, maščobno umazanijo, katran, saje in smolo
- Posebej primerno za čiščenje tipične umazanije na področju živilstva, kot so smolnate obloge, sladkorne glazure, maščobni madeži ...
- Hitro učinkovanje
- primerno za čiščenje površin iz nerjavnega jekla in keramike
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Ne vsebuje fosfatov
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
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Področja uporabe
- Prekajevalnice, žari in peči
- Velike kuhinje