PressurePro odstranjevalec smolnatih oblog RM 33, 200l
Zelo zmogljivo čistilo za globinsko čiščenje, namenjeno odstranjevanju trdovratnih madežev, kot so madeži zaradi olja, maščob, katrana, saj, smol in zažgana sladkorna glazura.
Visoko koncentriran, posebno visokoučinkovit in zato izjemno ekonomičen odstranjevalec dimne smole PressurePro RM 33 predstavlja najmočnejšo kombinacijo čistilnih površinsko aktivnih in kompleksirnih sredstev, kar jih Kärcher ponuja. To zmogljivo globinsko čistilo, ki je posebej zasnovano za izpolnjevanje strogih zahtev živilske industrije in pekarn, odstrani tipično umazanijo hrane s praktično vseh na alkalije odpornih površin, strojev, naprav in pripomočkov. Dimna smola, beljakovine, maščobe in olja, saje in vžgane sladkorne glazure so popolnoma odstranjene. Regalni vozički, pekači in pečice, sistemi za prekajevanje, stojala za žar in praženje, komore za prekajevanje, konvekcijske peči, hladilnice - seznam možnih aplikacij je skoraj neskončen. PressurePro odstranjevalec smolnatih oblog RM 33 je brez dišav in barvil in se lahko spere, ne da bi pustil ostanke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|265,4
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Prekajevalnice, žari in peči
- Velike kuhinje