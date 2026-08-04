Kärcherjev odstranjevalec voska PressurePro RM 36 optimalno pripravi površine za barvanje, temeljni premaz in premaz. Čistilo na osnovi topil zanesljivo odstrani zaščitna sredstva na osnovi voska, zaščitne voščene filme ter maščobe, olja, maziva, smolo, mineralno umazanijo in lepila že pri majhnih odmerkih. Odstranjevalec voska PressurePro RM 36 ne vsebuje halogeniranih ogljikovodikov, se enostavno izpere in je popoln za uporabo z visokotlačnimi čistilniki, zaradi česar je idealen za uporabo v industriji in trgovini.