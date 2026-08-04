PressurePro odstranjevalec voska PressurePro RM 36, 20l
Odstranjevalec voska; nežno odstranjuje sloje zaščitnega voska in ostanke masti z barvanih površin. Popoln za uporabo z visokotlačnimi čistilniki.
Kärcherjev odstranjevalec voska PressurePro RM 36 optimalno pripravi površine za barvanje, temeljni premaz in premaz. Čistilo na osnovi topil zanesljivo odstrani zaščitna sredstva na osnovi voska, zaščitne voščene filme ter maščobe, olja, maziva, smolo, mineralno umazanijo in lepila že pri majhnih odmerkih. Odstranjevalec voska PressurePro RM 36 ne vsebuje halogeniranih ogljikovodikov, se enostavno izpere in je popoln za uporabo z visokotlačnimi čistilniki, zaradi česar je idealen za uporabo v industriji in trgovini.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|16
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|18,34
|Mere (D × Š × V) (mm)
|255 x 230 x 400
Značilnosti
- učinkovito sredstvo za odstranjevanje zaščitnih plasti
- raztaplja zaščitne plasti na površinah
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Varuje material
- brez halogenega ogljikovodika
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
- P301 PRI ZAUŽITJU:
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P331 NE izzvati bruhanja.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
- EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Odstranjevanje zaščitnih plasti z vozil
- Čiščenje delov
- Razmaščevanje površin
- Pranje vozil in motorjev