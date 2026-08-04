PressurePro penasto čistilo, alkalno RM 91 Agri, 10l
Čistilo v peni se ponaša z odlično sposobnostjo raztapljanja maščob, brez težav odstrani gnojila. Popolno je za čiščenje hlevov za perutnino, pujse in živino ter mlekarskih obratov.
Zahvaljujoč posebni formuli z lastnostmi povečanja penjenja je alkalno čistilo PressurePro Foam Cleaner RM 91 Agri popolna rešitev za temeljito čišenje hlevov za prašiče, govedo in perutnino ter molzišč. Edinstvene lepilne lastnosti pene omogočajo posebej dolg čas stika, tudi na navpičnih površinah, kar pomeni še boljše rezultate čiščenja. Organsko umazanijo, kot so ostanki hrane, živalski iztrebki in druga umazanija je tako popolnoma odstranjena, hlevi in površine pa zaščiteni. Pri posebej trdovratnem nabiranju umazanije Kärcher priporoča predhodno uporabo namakalnega sredstva PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,2
Značilnosti
- Ima odlične lastnosti raztapljanja maščob in odstranjuje organski material, kot je hlevski gnoj, druga umazanija in ostanki krme
- Popolnoma biološko razgradljivo
- Ni agresiven do hlevske opreme (protikorozijska zaščita)
- Brez negativnih posledic na kanale za gnojnico in bioplinarne
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
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Področja uporabe
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- Sanitarno področje