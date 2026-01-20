PressurePro peneče čistilo, alkalno RM 58, 20l
Zanesljivo odstranjuje trdovratne madeže zaradi maščob, olja in beljakovin ter ostankov hrane s ploščic in posod. Sloj pene omogoča dolg stik za intenzivno čiščenje na navpičnih površinah.
Posebno peneče alkalno čistilo PressurePro RM 58 proizvajalca Kärcher, ki je zasnovano za odstranjevanje proizvodnih ostankov, ki vsebujejo maščobo ali beljakovine, je idealno za čiščenje v mesnih, ribjih in delikatesnih trgovinah. Visoko aktiven, peneč in higienski čistilni koncentrat za uporabo z visokotlačnimi čistilniki ustvari stabilno penasto odejo, ki se zelo dobro oprime tudi navpičnih površin, razvije intenzivno čistilno moč in jo je enostavno spirati. Prav tako brez truda odstrani tipično onesnaženje v živilski industriji, na primer moko, gluten, zdrob, vino, sok ali pivo. Kärcher s PressurePro RM 57, RM 58 in RM 59 ponuja paleto penastih čistil za visokotlačne aplikacije v živilskopredelovalnih obrtih, gastronomskih kuhinjah, gostinstvu, menzah, velikih kuhinjah, mesnicah, klavnicah in pekarnah s skladnostjo HACCP. Glede na zahteve in namen uporabe je čistilo primerno za čiščenje površin, sten, tal, transportnih trakov, strojev, naprav, zabojev, rezervoarjev in sodov za hrano ter hladilnic.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13,1
|Teža (Kg)
|21,28
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,198
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
Značilnosti
- peneče čistilno sredstvo za visokotlačne čistilnike
- raztaplja močne oljne, mastne in beljakovinske madeže
- Varuje material
- Ustvari trajen sloj dolgo obstojne pene
- dobre lastnosti spiranja sredstva
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Prostori za skladiščenje mleka
- Čiščenje površin
- Stene, ploščice
- Cisterne za živila
- Čiščenje hlevov