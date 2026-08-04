PressurePro peneče čistilo, kislo RM 59, 20l
Brez težav odstrani trdovratne nečistoče in obloge, kot so vodni kamen, rja, maščobe, beljakovine, pivski kamen in mlečni kamen, s ploščic in posod. Zelo stabilen sloj pene zagotavlja intenzivno čiščenje na vseh površinah.
Naše kislinsko peneče čistilo PressurePro RM 59 je brez barvil in vonjav ter vsebuje močno kombinacijo mravljinčne in citronske kisline, ki zanesljivo odstranjuje tudi izjemno trdovratno umazanijo v interakciji s površinsko aktivnimi snovmi za povečanje penjenja. Da bi to dosegli, čistilo tvori stabilno penasto odejo (tudi na navpičnih površinah) z intenzivno čistilno močjo, ki se kljub temu enostavno izpere. Ostanke mlečnega in pivskega kamna, rjo, maščobo, beljakovine, apno in drugo mineralno onesnaženje ali ostanke škropiva, na primer insekticidov, odstranimo brez sledi. Kärcher s PressurePro RM 57, RM 58 in RM 59 ponuja paleto penastih čistil za visokotlačne aplikacije v živilskopredelovalnih obrtih, gastronomskih kuhinjah, gostinstvu, menzah, velikih kuhinjah, mesnicah, klavnicah in pekarnah s skladnostjo HACCP. Glede na zahteve in namen uporabe so primerni za čiščenje površin, sten, tal, transportnih trakov, strojev, naprav, zabojev, rezervoarjev in sodov za hrano ter hladilnic.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|2
|Teža (Kg)
|21,225
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,998
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
Značilnosti
- peneče čistilno sredstvo za visokotlačne čistilnike
- Raztaplja močno umazanijo, kot so vodni kamen, rja, maščoba, beljakovine, pivske in mlečne obloge
- Varuje material
- Ustvari trajen sloj dolgo obstojne pene
- dobre lastnosti spiranja sredstva
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
- P302 + P352a PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4St H
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- HD 9/23 G
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- HDS 6/15 C
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- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HWE 860
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- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
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- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
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- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic AE
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
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- HD 801 B
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- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
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- HDS 12/14-4 ST
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- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Področja uporabe
- Prostori za skladiščenje mleka
- Stene, ploščice
- Čiščenje površin
- Cisterne za živila