S posebnim čistilom PressurePro RM 110 za uporabo v aplikacijah s srednje trdo do trdo vodo so visokotlačni čistilniki z vročo vodo in njihovi najpomembnejši sestavni deli ter deli, ki prevajajo vodo, zanesljivo zaščiteni pred usedlinami vodnega kamna. Posledično je zagotovljen pretok vode skozi grelno tuljavo in zmogljivost enote ostaja nespremenjena, hkrati pa lahko uporabniki prihranijo energijo in močno zmanjšajo stroške vzdrževanja za zamudne ukrepe odstranjevanja vodnega kamna. PressurePro 110 je skladen s HACCP in je zato primeren za uporabo v živilskopredelovalnih podjetjih.