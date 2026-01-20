PressurePro sistemska nega RM 110, 10l
Za zaščito pred usedlinami vodnega kamna v sistemu grelne tuljave (do 150 °C) visokotlačnih čistilnikov s toplo vodo. Idealen za uporabo s srednje trdo do trdo vodo.
S posebnim čistilom PressurePro RM 110 za uporabo v aplikacijah s srednje trdo do trdo vodo so visokotlačni čistilniki z vročo vodo in njihovi najpomembnejši sestavni deli ter deli, ki prevajajo vodo, zanesljivo zaščiteni pred usedlinami vodnega kamna. Posledično je zagotovljen pretok vode skozi grelno tuljavo in zmogljivost enote ostaja nespremenjena, hkrati pa lahko uporabniki prihranijo energijo in močno zmanjšajo stroške vzdrževanja za zamudne ukrepe odstranjevanja vodnega kamna. PressurePro 110 je skladen s HACCP in je zato primeren za uporabo v živilskopredelovalnih podjetjih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|9
|Teža (Kg)
|10,17
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,993
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 188 x 307