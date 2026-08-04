Zahvaljujoč visokokakovostni sestavi z visokim deležem naravnega karnauba voska, naš PressurePro vosek RM 41 tvori zaprt, topen in varčen film voska. To ne zagotavlja le sijočih površin, temveč tudi dolgotrajno zaščito do 12 mesecev za vse kovinske dele vozil in strojev vseh vrst, ki so izpostavljeni koroziji. Avtomobili in gospodarska vozila, kmetijski stroji, kot so traktorji, kmetijski stroji, plugi, prikolice ali celo komunalni trosilniki zimske službe, so s škropilnim voskom učinkovito zaščiteni pred korozijo in vremenskimi vplivi. Sredstvo za nego laka je idealno tudi kot zimska zaščita za skladiščena in odslužena vozila. Učinkovito zmanjšuje ponovno kontaminacijo in se lahko uporablja kot zaščita pred rjo pri transportu strojev kot tudi za začasno skladiščenje kovinskih delov. PressurePro vosek RM 41 je primeren tudi za uporabo z visokotlačnimi čistilniki, je visoko koncentriran, izjemno ekonomičen in brez težav uporaben pri vseh trdotah vode.