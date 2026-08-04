Razkužilno čistilo, tekoče RM 732, 200l
Razkuževalno čistilo RM 732 združuje učinkovitost čistila za spopadanje s trdovratnimi nečistočami z razkuževalnim delovanjem, ki uniči številne patogene organizme.
Očisti in razkuži v enem koraku s pomočjo tekočega razkuževalnega čistila Kärcher RM 732. Brez težav se spopade z oljem, maščobami in mineralnimi nečistočami, hkrati pa deluje kot učinkovit baktericid, uničuje kvasovke in v omejenem obsegu viruse, med katere spadajo številni patogeni, kot so Escherichia coli, Candida albicans ali koronavirus SARS-CoV-2. Zato je RM 732 popoln za uporabo v živilskopredelovalni industriji, živilski industriji in na drugih področjih, celo v zdravstvu. RM 732 ne pušča dolgotrajnega vonja, saj ne vsebuje aldehidov, fenolov, alkohola ali klora, zato ga je mogoče preprosto uporabiti na številne načine. Ni ga mogoče samo razpršiti po površinah, ki jih nato obrišete, ampak ga lahko nanesete tudi na večje površine z razpršilnikom za čistila, s polirno-sušilnim strojem ali z visokotlačnim čistilnikom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|10
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|215
Kompatibilne naprave
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- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
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- HD 10/23-4 S Plus
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- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
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- Sanitarno področje