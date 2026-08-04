Razkužilno čistilo, tekoče RM 732, 5l

Razkuževalno čistilo RM 732 združuje učinkovitost čistila za spopadanje s trdovratnimi nečistočami z razkuževalnim delovanjem, ki uniči številne patogene organizme.

Očisti in razkuži v enem koraku s pomočjo tekočega razkuževalnega čistila Kärcher RM 732. Brez težav se spopade z oljem, maščobami in mineralnimi nečistočami, hkrati pa deluje kot učinkovit baktericid, uničuje kvasovke in v omejenem obsegu viruse, med katere spadajo številni patogeni, kot so Escherichia coli, Candida albicans ali koronavirus SARS-CoV-2. Zato je RM 732 popoln za uporabo v živilskopredelovalni industriji, živilski industriji in na drugih področjih, celo v zdravstvu. RM 732 ne pušča dolgotrajnega vonja, saj ne vsebuje aldehidov, fenolov, alkohola ali klora, zato ga je mogoče preprosto uporabiti na številne načine. Ni ga mogoče samo razpršiti po površinah, ki jih nato obrišete, ampak ga lahko nanesete tudi na večje površine z razpršilnikom za čistila, s polirno-sušilnim strojem ali z visokotlačnim čistilnikom.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 5
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 10
Teža (Kg) 5,13
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,32
Mere (D × Š × V) (mm) 192 x 145 x 248
Razkužilno čistilo, tekoče RM 732, 5l
Razkužilno čistilo, tekoče RM 732, 5l
Razkužilno čistilo, tekoče RM 732, 5l
Razkužilno čistilo, tekoče RM 732, 5l
Razkužilno čistilo, tekoče RM 732, 5l
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Prostori za skladiščenje mleka
  • Čiščenje in dezinfekcija površin
  • Fitnes in wellness
  • Čiščenje površin
  • Dnevni prostori in ordinacije
  • Sanitarno področje
Dodatna oprema