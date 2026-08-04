Naše tekoče razkužilo RM 735 je popolna izbira za uporabo v javnih poslopjih, hotelih in gostinskih obratih, zdravstvu ter na številnih drugih mestih – preizkušeno skladno s standardom EN 14476 – navdušuje s svojo visoko učinkovitostjo pri boju zoper najrazličnejše patogene, vključno z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Kljub učinkovitosti zoper bakterije, kvasovke in omejeno zoper viruse je zelo nežen do materialov in ga je mogoče uporabiti celo na akrilnem steklu (Plexiglas®), linoleju, PVC-ju in anodiziranem aluminiju. Mogoče ga je uporabiti kot običajno razpršilo za brisanje površin in nanesti na večje površine z razpršilnikom za čistila, s polirno-sušilnim strojem, z visokotlačnim čistilnikom ali napravo PS 4/7 Bp Mister. Razkužilo RM 735 se ponaša z nevtralno pH-vrednostjo, ne vsebuje aldehidov, fenolov, alkohola ali klora ter ne pušča dolgotrajnega vonja.