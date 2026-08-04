Razkužilno sredstvo, tekoče RM 735, 5l
Nevtralno, učinkovito, nežno do materialov: Kärcher razkužilo RM 735. Uničuje bakterije (npr. E. coli), kvasovke (npr. C. albicans) in v omejenem obsegu viruse (npr. koronavirus).
Naše tekoče razkužilo RM 735 je popolna izbira za uporabo v javnih poslopjih, hotelih in gostinskih obratih, zdravstvu ter na številnih drugih mestih – preizkušeno skladno s standardom EN 14476 – navdušuje s svojo visoko učinkovitostjo pri boju zoper najrazličnejše patogene, vključno z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Kljub učinkovitosti zoper bakterije, kvasovke in omejeno zoper viruse je zelo nežen do materialov in ga je mogoče uporabiti celo na akrilnem steklu (Plexiglas®), linoleju, PVC-ju in anodiziranem aluminiju. Mogoče ga je uporabiti kot običajno razpršilo za brisanje površin in nanesti na večje površine z razpršilnikom za čistila, s polirno-sušilnim strojem, z visokotlačnim čistilnikom ali napravo PS 4/7 Bp Mister. Razkužilo RM 735 se ponaša z nevtralno pH-vrednostjo, ne vsebuje aldehidov, fenolov, alkohola ali klora ter ne pušča dolgotrajnega vonja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,08
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
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- HD 9/23 Ge Tr1
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- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
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- HDS 13/35 De Tr1
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- HDS 18/18-4 Classic
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- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
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- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HWE 860
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- WPD 45 Pure Sparkle Black
- WPD 45 Thermo!Secure Hot
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- WPD 70 Thermo!Secure Sparkle Hot
- WPD 70 Thermo!Secure Sparkle Hot Black
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- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic AE
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
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- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4M Plus
- HD 7/17 MX Plus
- HD 728 B Cage
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- HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
- HD 801 B
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- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 6/14 C
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- HDS 6/14-4 C
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- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- WPD 200 Adv. S bela
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- WPD 200 Adv. bela
- WPD 200 Adv. črna
- WPD 200 Basic S bela
- WPD 200 Basic S črna
- WPD 200 Basic bela
- WPD 200 Basic črna
Področja uporabe
- Prostori za skladiščenje mleka
- Dezinfekcija površin
- Dnevni prostori in ordinacije
- Fitnes in wellness
- Sanitarno področje
- Za zunanjo dezinfekcijo in dezinfekcijo točilnega prostora na WPD avtomatu.