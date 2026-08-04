Razkužilno sredstvo, tekoče RM 735, 5l

Nevtralno, učinkovito, nežno do materialov: Kärcher razkužilo RM 735. Uničuje bakterije (npr. E. coli), kvasovke (npr. C. albicans) in v omejenem obsegu viruse (npr. koronavirus).

Naše tekoče razkužilo RM 735 je popolna izbira za uporabo v javnih poslopjih, hotelih in gostinskih obratih, zdravstvu ter na številnih drugih mestih – preizkušeno skladno s standardom EN 14476 – navdušuje s svojo visoko učinkovitostjo pri boju zoper najrazličnejše patogene, vključno z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Kljub učinkovitosti zoper bakterije, kvasovke in omejeno zoper viruse je zelo nežen do materialov in ga je mogoče uporabiti celo na akrilnem steklu (Plexiglas®), linoleju, PVC-ju in anodiziranem aluminiju. Mogoče ga je uporabiti kot običajno razpršilo za brisanje površin in nanesti na večje površine z razpršilnikom za čistila, s polirno-sušilnim strojem, z visokotlačnim čistilnikom ali napravo PS 4/7 Bp Mister. Razkužilo RM 735 se ponaša z nevtralno pH-vrednostjo, ne vsebuje aldehidov, fenolov, alkohola ali klora ter ne pušča dolgotrajnega vonja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 5
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 8
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,08
Razkužilno sredstvo, tekoče RM 735, 5l
Razkužilno sredstvo, tekoče RM 735, 5l
Razkužilno sredstvo, tekoče RM 735, 5l
Razkužilno sredstvo, tekoče RM 735, 5l
Razkužilno sredstvo, tekoče RM 735, 5l
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Prostori za skladiščenje mleka
  • Dezinfekcija površin
  • Dnevni prostori in ordinacije
  • Fitnes in wellness
  • Sanitarno področje
  • Za zunanjo dezinfekcijo in dezinfekcijo točilnega prostora na WPD avtomatu.
Dodatna oprema