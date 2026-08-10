RM 111 ASF Advance 2 1L, 1L, 1l
Sistemska nega za učinkovito zaščito grelne spirale in vodoprevodnih delov toplovodnih visokotlačnih čistilnikov, preprečevanje nabiranja vodnega kamna v trdi vodi in korozije v mehki vodi.
Obloge vodnega kamna v preveč trdi vodi in korozija v preveč mehki vodi so naravni sovražniki visokotlačnih čistilnikov z vročo vodo. Čistilo PressurePro Advance 2 RM 111 proizvajalca Kärcher nudi maksimalno zaščito pred črno vodo in usedlinami vodnega kamna v grelni spirali (do 150 °C) ter učinkovito ščiti vse dele, ki prevajajo vodo, pred korozijo. Dodatki za nego črpalke dodatno zagotavljajo neprekinjeno mazanje in nego visokotlačne črpalke. Negovalno sredstvo, ki je bilo razvito posebej za uporabo v strojih HDS s prilagoditvijo sistemske nege, s tem pripomore k občutnemu podaljšanju življenjske dobe pomembnih komponent, zmanjšanju luknjanja in znižanju stroškov vzdrževanja. Praktična steklenica Advance se lahko uporablja neposredno na stroju in omogoča hitro in enostavno uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|6
|pH-vrednost
|12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,1
Značilnosti
- Z zaščito pred korozijo za vse komponente, po katerih teče voda
- zaščita pred odpadno vodo (pred nastankom rje v grelni spirali pri zelo mehki vodi)
- z aditivi za nego črpalke za konstantno mazanje in nego visokotlačne črpalke
- Učinkovita zaščita pred nalaganjem vodnega kamna v visokotlačnih čistilnikih z vročo vodo
- posebej za naprave, ki so prilagojene za sistemsko nego
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
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Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Pranje vozil in motorjev
- Razmaščevanje, fosfatiranje
- Razmaščevanje površin
- Vzdrževanje naprav, zaščita pred vodnim kamnom in zaščita črpalke