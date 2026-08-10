Obloge vodnega kamna v preveč trdi vodi in korozija v preveč mehki vodi so naravni sovražniki visokotlačnih čistilnikov z vročo vodo. Čistilo PressurePro Advance 2 RM 111 proizvajalca Kärcher nudi maksimalno zaščito pred črno vodo in usedlinami vodnega kamna v grelni spirali (do 150 °C) ter učinkovito ščiti vse dele, ki prevajajo vodo, pred korozijo. Dodatki za nego črpalke dodatno zagotavljajo neprekinjeno mazanje in nego visokotlačne črpalke. Negovalno sredstvo, ki je bilo razvito posebej za uporabo v strojih HDS s prilagoditvijo sistemske nege, s tem pripomore k občutnemu podaljšanju življenjske dobe pomembnih komponent, zmanjšanju luknjanja in znižanju stroškov vzdrževanja. Praktična steklenica Advance se lahko uporablja neposredno na stroju in omogoča hitro in enostavno uporabo.