Šampon za pranje avtomobila, v prašku RM 22, brez NTA, 20Kg

Zmogljiv šampon v prahu za odstranjevanje trdovratnih oljnih madežev, maščob in mineralnih nečistoč. Popoln za čiščenje motorjev in pranje vozil. Brez NTA.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (Kg) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12,7
Teža (Kg) 20
Teža vključno z embalažo (Kg) 20,265
Mere (D × Š × V) (mm) 540 x 640 x 120
Značilnosti
  • učinkovit šampon v obliki praška za visokotlačno čiščenje
  • Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
  • Hitro učinkovanje
  • Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje fosfatov
  • ne vsebuje NTA
Šampon za pranje avtomobila, v prašku RM 22, brez NTA, 20Kg
Šampon za pranje avtomobila, v prašku RM 22, brez NTA, 20Kg
Šampon za pranje avtomobila, v prašku RM 22, brez NTA, 20Kg
Šampon za pranje avtomobila, v prašku RM 22, brez NTA, 20Kg
Šampon za pranje avtomobila, v prašku RM 22, brez NTA, 20Kg
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
  • Transportne storitve in transportne naprave
  • Pranje vozil in motorjev
  • Čiščenje delov
  • Razmaščevanje površin