Šampon za pranje avtomobila, v prašku RM 22, brez NTA, 20Kg
Zmogljiv šampon v prahu za odstranjevanje trdovratnih oljnih madežev, maščob in mineralnih nečistoč. Popoln za čiščenje motorjev in pranje vozil. Brez NTA.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (Kg)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|12,7
|Teža (Kg)
|20
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|20,265
|Mere (D × Š × V) (mm)
|540 x 640 x 120
Značilnosti
- učinkovit šampon v obliki praška za visokotlačno čiščenje
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Hitro učinkovanje
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje fosfatov
- ne vsebuje NTA
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
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Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Pranje vozil in motorjev
- Čiščenje delov
- Razmaščevanje površin