Sredstvo za peskanje, grobo, 25Kg

Velikost zrnc 0,25–1,4 mm – visoka učinkovitost na jeklu, granitu, porobetonu in spranem betonu. Tudi za odstranjevanje prahu, barv in grafitov.

Grobo razpršilo iz aluminijeve žlindre, namenjeno za uporabo s peskalnimi sistemi in pištolami Kärcher. Mineralno pršilo za enkratno uporabo ni vodotopno in ima granulacijo od 0,25 do 1,4 mm. Ponaša se z impresivno zmogljivostjo pri peskanju čistega plinastega in izpostavljenega agregatnega betona, porfirja, granita, jekla in klinkerja. Poleg tega je material zelo primeren za odstranjevanje barve, lakov in rje ter za matiranje, grobo peskanje in peskanje zahvaljujoč svoji obliki robov, visoki stopnji trdote (6–7 Mohs) in zelo abrazivnem učinku.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (Kg) 25
Embalažna enota (Kos(i)) 1
Teža vključno z embalažo (Kg) 25,2
Značilnosti
  • Za uporabo s Kärcherjevimi razpršilnimi sistemi in pištolami
  • Sredstvo za peskanje iz granulirane plavžne žlindre (na osnovi aluminijevega silikata)
  • zrnatost 0,25-1,4mm
  • trdota po Mohsu: 6-7
  • Za odstranjevanje grobe umazanije na podlagah kot so: jeklo, granit, klinker, porfir, beton, porobeton in pralni beton
Sredstvo za peskanje, grobo, 25Kg
Sredstvo za peskanje, grobo, 25Kg
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Odstranjevanje rje
  • Čiščenje betona in opažev
  • Čiščenje fasad
  • Odstranjevanje rje in grafitov