Voda
Za zagotavljanje trajno brezhibnega delovanja naprav in dobrih rezultatov priprave nudi Kärcher ustrezne kemikalije za obdelavo. Po več letih uporabe so se izdelki odlično izkazali in so optimalno prilagojeni vsaki posamezni vrsti uporabe in sistema.
Avtomati za vodo
Za zagotavljanje popolnih higienskih pogojev in zmanjšanje tveganja za upravljavce/uporabnike, Kärcher ponuja učinkovite izdelke za čiščenje razpršilnikov vode.
Recikliranje odpadne vode
Za zagotavljanje trajno brezhibnega delovanja naprav in dobrih rezultatov obdelave nudi Kärcher ustrezne kemikalije za obdelavo. Izdelki omogočajo nastanek kosmičev, ki jih je mogoče preprosto filtrirati in tako zmanjšati obremenitev obdelane procesne vode s klicami.
Priprava pitne vode
Izdelki podjetja Kärcher podpirajo proces prenove naprav WPC. Izboljšujejo kakovost vode, podaljšujejo življenjsko dobo membran in preprečujejo ponovno onesnaženje že pripravljene pitne vode.