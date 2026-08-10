WaterPro Flokulant RM 847, 1l

Za učinkovito pripravo in prečiščenje onesnažene vode iz pranja karosirje in motorja vozil. Sproži nastanek večjih kosmičev, ki jih je moč filtrirati.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 2
pH-vrednost 4
Teža (Kg) 1,02
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,143
Mere (D × Š × V) (mm) 249 x 166 x 238
Značilnosti
  • učinkovit reagent na polimerni osnovi, namenjen napravam za emulzijsko ločevanje (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • primeren za ponovno uporabo vode iz visokotlačnega čistilnika
  • Pribl. 75 % aktivne sestavine ostane v reciklirani vodi. To omogoča dodajanje le majhnega odmerka sredstva.
  • Izjemno ekonomično
  • posebej ustreza napravam podjetja Kärcher
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
WaterPro Flokulant RM 847, 1l
WaterPro Flokulant RM 847, 1l
WaterPro Flokulant RM 847, 1l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
  • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
  • P391 Prestreči razlito tekočino.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Recikliranje vode
Dodatna oprema