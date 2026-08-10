WaterPro Flokulant RM 847, 1l
Za učinkovito pripravo in prečiščenje onesnažene vode iz pranja karosirje in motorja vozil. Sproži nastanek večjih kosmičev, ki jih je moč filtrirati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|2
|pH-vrednost
|4
|Teža (Kg)
|1,02
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,143
|Mere (D × Š × V) (mm)
|249 x 166 x 238
Značilnosti
- učinkovit reagent na polimerni osnovi, namenjen napravam za emulzijsko ločevanje (ASA, HDR 555, HDR 777)
- primeren za ponovno uporabo vode iz visokotlačnega čistilnika
- Pribl. 75 % aktivne sestavine ostane v reciklirani vodi. To omogoča dodajanje le majhnega odmerka sredstva.
- Izjemno ekonomično
- posebej ustreza napravam podjetja Kärcher
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
- P391 Prestreči razlito tekočino.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Recikliranje vode