WaterPro Sredstvo za ločevanje umazanije RM 846, v prahu, 20Kg

Reagent z visoko vsebnostjo mineralnih olj za pripravo vode za pranje. Ob tem nastanejo večji in obstojni kosmiči, ki jih je zlahka moč filtrirati.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (Kg) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 8,7
Teža (Kg) 20
Teža vključno z embalažo (Kg) 20,465
Mere (D × Š × V) (mm) 750 x 450 x 120
Značilnosti
  • zelo učinkovit reagent za ločevanje emulzij (ASA 600, HDR 777)
  • še posebej primeren za recikliranje in obdelavo odpadnih vod, ki imajo visok delež mineralnih olj (ogljikovodik do 100 mg/l)
  • rezultat je bistra in zelo kakovostna reciklirana voda
  • izredno hitra tvorba kepic, ki se zlahka filtrirajo
  • izpolnjujejo zakonske zahteve glede kakovosti odpadnih voda
  • Približno 50 % aktivne snovi ostane v reciklirani vodi. Naknadno je zato dovolj manjši odmerek sredstva za čiščenje.
  • V obliki praška
  • posebej ustreza napravam podjetja Kärcher
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
WaterPro Sredstvo za ločevanje umazanije RM 846, v prahu, 20Kg
WaterPro Sredstvo za ločevanje umazanije RM 846, v prahu, 20Kg
WaterPro Sredstvo za ločevanje umazanije RM 846, v prahu, 20Kg
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Recikliranje vode