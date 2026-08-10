WaterPro Sredstvo za ločevanje umazanije RM 846, v prahu, 20Kg
Reagent z visoko vsebnostjo mineralnih olj za pripravo vode za pranje. Ob tem nastanejo večji in obstojni kosmiči, ki jih je zlahka moč filtrirati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (Kg)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|8,7
|Teža (Kg)
|20
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|20,465
|Mere (D × Š × V) (mm)
|750 x 450 x 120
Značilnosti
- zelo učinkovit reagent za ločevanje emulzij (ASA 600, HDR 777)
- še posebej primeren za recikliranje in obdelavo odpadnih vod, ki imajo visok delež mineralnih olj (ogljikovodik do 100 mg/l)
- rezultat je bistra in zelo kakovostna reciklirana voda
- izredno hitra tvorba kepic, ki se zlahka filtrirajo
- izpolnjujejo zakonske zahteve glede kakovosti odpadnih voda
- Približno 50 % aktivne snovi ostane v reciklirani vodi. Naknadno je zato dovolj manjši odmerek sredstva za čiščenje.
- V obliki praška
- posebej ustreza napravam podjetja Kärcher
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Področja uporabe
- Recikliranje vode