Aktiven šampon za pranje Nano RM 816, 200l
Aktiven šampon za pranje s krtačami, namenjen uporabi v avtomatskih avtopralnicah. Posebna kombinacija aktivnih učinkovin izboljša drsenje krtač, da s tem zaščiti površino vozila.
Naša VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic je visoko čistilna aktivna pena z učinkom lotosa za čiščenje avtomobilov v sistemih za pranje vozil. RM 816 Classic učinkovito odstranjuje maščobo, olje in umazanijo, ki nastanejo zaradi emisij, ter ostanke insektov. Aktivna pena se pripravi na sušenje, ustvari nanostrukturno površino in se zato popolnoma ujema z naknadno obdelavo z VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Zahvaljujoč združljivosti z voskom so proge na površini laka zanesljivo preprečene. Poleg tega zlahka ločljiva čistilna pena podpira tudi sposobnost drsenja krtač, s čimer ščiti barvo in bistveno zmanjša ponovno umazanijo krtač v sistemu, kar pomeni, da se lahko uporablja tudi kot šampon za krtače. Vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z OECD.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|9
|Teža (Kg)
|204,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|221,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|580 x 580 x 970
Značilnosti
- Aktiven šampon za pranje na osnovi nanotehnologije
- Zanesljivo odstranjuje maščobne, oljne madeže, umazanijo, ki je posledica emisij, in insekte
- Ustvari nanostrukturirano površino za nadaljnjo uporabo sredstva za sijaj NANO RM 832 ASF
- Ima sam vodoodbojni učinek
- Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
- Občutno zmanjšuje nabiranje umazanije na krtačah
- Ne škoduje vosku in s tem preprečuje tvorjenje lis na laku
- v skladu z VDA
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Področja uporabe
- Pranje vozil
- Pranje gospodarskih vozil
- Osebna vozila