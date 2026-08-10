Naša VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic je visoko čistilna aktivna pena z učinkom lotosa za čiščenje avtomobilov v sistemih za pranje vozil. RM 816 Classic učinkovito odstranjuje maščobo, olje in umazanijo, ki nastanejo zaradi emisij, ter ostanke insektov. Aktivna pena se pripravi na sušenje, ustvari nanostrukturno površino in se zato popolnoma ujema z naknadno obdelavo z VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Zahvaljujoč združljivosti z voskom so proge na površini laka zanesljivo preprečene. Poleg tega zlahka ločljiva čistilna pena podpira tudi sposobnost drsenja krtač, s čimer ščiti barvo in bistveno zmanjša ponovno umazanijo krtač v sistemu, kar pomeni, da se lahko uporablja tudi kot šampon za krtače. Vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z OECD.