Idealna za pranje vozil s krtačami v samopostrežnih pralnicah, zelo primerna pa tudi za uporabo v visokotlačnih čistilnikih s penastim curkom: izjemno varčna Active Foam CP 940 proizvajalca Kärcher za temeljito in nežno pranje osebnih in gospodarskih vozil. Zasnovana za uporabo kot mokra in suha pena s krtačo, aktivna pena proizvaja svetlo in voluminozno peno, ki brez težav raztopi olje, maščobo in mineralno umazanijo, hkrati pa poveča sposobnost drsenja ščetke za nežno čiščenje. Poleg tega usklajevanje z nadaljnjimi izdelki iz voska preprečuje nastajanje prog na laku in zmanjšuje ponovno umazanijo krtač. Površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje CP 935, so biološko razgradljive v skladu z OECD, zaradi česar je okolju prijazen in zelo hitro loči olje in vodo v separatorju olja.