Aktivna pena CP 940, 20l

Rahlo alkalna aktivna pena za stabilno peno v samopostrežnih pralnicah. Aktivna pena, skladna z VDA, s prijetnim vonjem po limoni je zaradi dobrih lastnosti izpiranja nežna do laka.

Idealna za pranje vozil s krtačami v samopostrežnih pralnicah, zelo primerna pa tudi za uporabo v visokotlačnih čistilnikih s penastim curkom: izjemno varčna Active Foam CP 940 proizvajalca Kärcher za temeljito in nežno pranje osebnih in gospodarskih vozil. Zasnovana za uporabo kot mokra in suha pena s krtačo, aktivna pena proizvaja svetlo in voluminozno peno, ki brez težav raztopi olje, maščobo in mineralno umazanijo, hkrati pa poveča sposobnost drsenja ščetke za nežno čiščenje. Poleg tega usklajevanje z nadaljnjimi izdelki iz voska preprečuje nastajanje prog na laku in zmanjšuje ponovno umazanijo krtač. Površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje CP 935, so biološko razgradljive v skladu z OECD, zaradi česar je okolju prijazen in zelo hitro loči olje in vodo v separatorju olja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 8
Teža (Kg) 20,54
Teža vključno z embalažo (Kg) 22,085
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 230 x 410
Značilnosti
  • šampon za pranje osebnih vozil z intenzivno peno
  • Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • tvori bogato, svetlo peno
  • Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
  • Občutno zmanjšuje nabiranje umazanije na krtačah
  • Ne škoduje vosku in s tem preprečuje tvorjenje lis na laku
  • v skladu z VDA
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Aktivna pena CP 940, 20l
Aktivna pena CP 940, 20l
Aktivna pena CP 940, 20l
Aktivna pena CP 940, 20l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H315 Povzroča draženje kože.
  • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  • P264 Po uporabi temeljito umiti
  • P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
  • P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Področja uporabe
  • Pranje vozil
  • Pranje gospodarskih vozil
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
  • Osebna vozila
Dodatna oprema