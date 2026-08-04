Aktivna pena CP 940, 20l
Rahlo alkalna aktivna pena za stabilno peno v samopostrežnih pralnicah. Aktivna pena, skladna z VDA, s prijetnim vonjem po limoni je zaradi dobrih lastnosti izpiranja nežna do laka.
Idealna za pranje vozil s krtačami v samopostrežnih pralnicah, zelo primerna pa tudi za uporabo v visokotlačnih čistilnikih s penastim curkom: izjemno varčna Active Foam CP 940 proizvajalca Kärcher za temeljito in nežno pranje osebnih in gospodarskih vozil. Zasnovana za uporabo kot mokra in suha pena s krtačo, aktivna pena proizvaja svetlo in voluminozno peno, ki brez težav raztopi olje, maščobo in mineralno umazanijo, hkrati pa poveča sposobnost drsenja ščetke za nežno čiščenje. Poleg tega usklajevanje z nadaljnjimi izdelki iz voska preprečuje nastajanje prog na laku in zmanjšuje ponovno umazanijo krtač. Površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje CP 935, so biološko razgradljive v skladu z OECD, zaradi česar je okolju prijazen in zelo hitro loči olje in vodo v separatorju olja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|8
|Teža (Kg)
|20,54
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,085
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 230 x 410
Značilnosti
- šampon za pranje osebnih vozil z intenzivno peno
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- tvori bogato, svetlo peno
- Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
- Občutno zmanjšuje nabiranje umazanije na krtačah
- Ne škoduje vosku in s tem preprečuje tvorjenje lis na laku
- v skladu z VDA
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Področja uporabe
- Pranje vozil
- Pranje gospodarskih vozil
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
- Osebna vozila