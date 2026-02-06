Izbrane sestavine in posebna formulacija za nežno in hkrati intenzivno čiščenje osebnih in gospodarskih vozil: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic iz Kärcherja. Primerna za uporabo v samopostrežnih pralnicah in sistemih za pranje vozil, posebej intenzivna aktivna pena zanesljivo in učinkovito odstrani maščobo, olje in mineralno umazanijo s površin vozila. RM 812 Classic se lahko uporablja tudi kot šampon za krtačo. Voluminozna pena svetle barve podpira drsnost krtač in tako ščiti lak, hkrati pa znatno zmanjša ponovno umazanijo krtač. Poleg tega se aktivna pena z visokim izkoristkom ujema z nadaljnjimi izdelki iz voska in tako preprečuje proge, hitro loči olje/vodo v separatorju olja in je skladna z VDA.